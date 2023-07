Oasi Zegna e Magnano protagoniste alle “Sere FAI d’estate"

Le Sere FAI d’Estate sono tornate.

Un ricco calendario di appuntamenti, da giugno ad agosto, nei Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita al tramonto e poi sotto le stelle, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle serate estive in luoghi unici.

Anche il Biellese sarà protagonsita con due appuntamenti all'Oasi Zegna ed a Magnano.

Sabato 5 agosto a Trivero di Valdilana, alla Cascina Caruccio dell'Oasi Zegna (Bene) ci sarà un concerto organizzato con i musicisti di Obiettivo Orchestra, progetto formativo della Filarmonica TRT in collaborazione con la Fondazione Alto Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo. Il programma prevede G. Rossini, Le Rendez-vous de Chasse; C. Maria von Weber, “Preghiera” da Der Freischutz; C. Maria von Weber, “Coro dei cacciatori” da der Freischutz; R. Wagner, “Marcia Nuziale” da Lohengrin; R. Wagner, “Ouverture” da Tannhauser; A. Brukner, Andante; F. Mendelsshon Bartoldy, “Notturno” da Ein Sommernachtsstraum; E. Morricone, Moment for Morricone; The Beatles, Yesterday; L. van Beethoven, Inno alla Notte; J. Brahms Guten Abend, Guten Nacht; autore sconosciuto, Bayerisches Laendler.

Domenica 13 agosto a Villa Flecchia di Magnano, i giovani esperti dell'associazione Celestia Taurinorum cureranno Astronomi per una notte, un viaggio alla scoperta della volta celeste in cui ne saranno svelati segreti e curiosità nel periodo dell’anno più suggestivo e favorevole per l’osservazione. Godendo del buio del parco della dimora, edificata in una posizione spettacolare che domina il Canavese e sede di una preziosa collezione di dipinti ottocenteschi e novecenteschi dedicati alla montagna, i visitatori potranno ammirare stelle cadenti e costellazioni senza l’interferenza dell’inquinamento luminoso.

Per informazioni su biglietti, prenotazioni e dettagli del calendario e aggiornamenti il sito www.serefai.it .