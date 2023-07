Sandigliano, i vicini non lo vedono da giorni, 64enne trovato morto in casa

Tragedia a Sandigliano: intorno alle 13 i Vigili del Fuoco hanno aperto la porta di un uomo che i vicini non vedevano da qualche giorno e hanno quindi chiamato i soccorsi, e lo hanno trovato senza vita.

Residente a Sandigliano, in via Maroino dove è stato ritrovato, sembra che l'uomo fosse da poco andato in pensione.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono accorsi anche 118, i Carabinieri di Occhieppo e la Polizia Locale.

Dai primi accertamenti sembra che si tratti di decesso per cause naturali.