Liti a Cossato per un parcheggio, e tra vicini a Villanova e a Gaglianico

Diversi gli interventi ieri giovedì 29 giugno dei Carabinieri nel biellese per liti.

Nei pressi della casa di risposo a Cossato, un 40enne e una 62enne hanno iniziato a litigare per un parcheggio. All'arrivo dei militari le parti si erano comunque già calmate.

A Villanova i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire per due vicini hanno litigato in quanto uno di loro avrebbe ostruito il passaggio dell'acqua con paratie in cemento. Si tratta di un problema di danneggiamento di una chiusa dell'acqua per l'irrigazione dei campi confinanti, che però potrà verificato con le autorizzazioni in possesso delle parti residenti, una a Roasio e una a Massazza, nelle sedi opportune.

Altra lite a Gaglianico tra vicini: secondo quanto raccontato ai militari che sono accorsi sul posto, un uomo del 59 avrebbe colpito su spalla la vicina, una donna del 45, che è stata trasportata in ospedale in quanto lamentava dei dolori.