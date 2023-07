Crevacuore: chiamano i soccorsi per un 49enne ubriaco, all'arrivo dei militari è sdraiato a terra

Intervento dei Carabinieri ieri giovedì 29 giugno a Crevacuore.

A chiamare i soccorsi sono state delle persone che hanno visto un uomo in preda ai fumi dell'alcool mettersi alla guida di un'auto. All'arrivo dei militari l'auto era però regolarmente parcheggiata, mentre l'uomo era sdraiato a terra completamente ubriaco. Quest'ultimo, un 49enne residente a Milano, è stato quindi trasportato a Borgosesia in ospedale e con molta probabilità non sarà denunciato in quanto non è stato trovato alla guida del mezzo.