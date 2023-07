Incidente ieri notte giovedì 29 giugno nei pressi del Gardenville a Biella. Sia i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo che anche la Polizia per i rilievi del caso, intorno a mezzanotte lungo la Trossi sono intervenuti per un'auto che ha sbandato ed è finita contro un palo della luce.

In seguito alla collisione, il mezzo non era in grado di muoversi ed è stato necessario chiamare il carroattrezzi per allontanarlo del luogo del sinistro.