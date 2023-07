Festa nella RSA Sant'Eusebio a Camburzano: un'occasione perfetta per celebrare l'arrivo dell'estate, FOTO

Lo scorso 27 giugno in RSA Sant'Eusebio a Camburzano si è svolta una festa aperta alla comunità, che ha partecipato numerosa e con grande piacere, oltre agli Ospiti e ai loro familiari, che hanno potuto finalmente sedersi accanto ai propri cari e passare qualche ora negli spazi che vivono quotidianamente, in un clima di grande gioia e serenità.

Questo piccolo evento, che si è svolto lo scorso martedì pomeriggio nel giardino della struttura, ha visto poi protagonisti anche i bambini della scuola dell’infanzia di Camburzano, che hanno cantato per i "nonni", si sono divertiti e hanno fatto divertire gli Ospiti con bolle di sapone e palloncini. Infine, c'è stato spazio anche per la musica e l'intrattenimento, con la band Musicanti del 2000, gruppo revival anni ’80, e, ovviamente, tanta golosità, con il carretto dei gelati della Gelateria Ivana, per una merenda dolce e rinfrescante dedicata a tutti. Ma, soprattutto, questo pomeriggio d'estate ha rappresentato un momento, in particolar modo per gli Ospiti, con cui immergersi nei ricordi: ricordi che hanno permesso loro di fare un salto nel passato, ritornando ragazzi se non addirittura bambini, per comprendere che divertimento e gioia possono essere sempre protagonisti della vita di tutti, nonostante l’avanzare dell’età, delle patologie e le difficoltà che ogni giorno si possono incontrare nel cammino.

La struttura vuole così ringraziare tutta la comunità che ha partecipato e che ha dato la possibilità di rendere questo evento unico e memorabile, in un ambiente che, ogni giorno, si prende cura di anziani fragili con iniziative e proposte che uniscono la qualità di cura e l’umanità.