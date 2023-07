A Zumaglia i bambini pedalano con UCAB 1925 e Comune

E' iniziato qualche giorno fa presso la scuola dell’infanzia di Zumaglia il progetto “Pedalando insieme per la scuola dell’infanzia”, promosso e finanziato dal Comune in collaborazione con U.C.A.B. 1925 “Unione Ciclo Alpina Biellese A.S.D”, associazione operante nell’ambito ciclistico.

Con l’arrivo della bella stagione gli incontri sono stati all’aperto presso il campo sportivo.

La proposta formativa ha come tema lo sport legato al ciclismo e all’educazione stradale, per pedalare in sicurezza in ambito urbano e conoscere il territorio. Tali incontri hanno come scopo introdurre i più piccoli allo sport e ad utilizzare la propria bici per gli spostamenti brevi sul territorio comunale.

Inoltre, è stato fondamentale insegnare ai bambini come utilizzare una bicicletta correttamente, e insegnare come la bici possa essere d’aiuto allo sviluppo del coordinamento.

Già dal primo incontro, grazie all’abilità dell’insegnante formatrice Nicoletta Tiengo, i bambini hanno dimostrato entusiasmo e desiderio di imparare giocando e divertendosi. Hanno partecipato tutti pedalando e destreggiandosi tra semplici percorsi e giochi motori.