Biella, “Salute Donna 2023”: martedì interattivi di Ginecologia

“Salute Donna 2023” è l’iniziativa formativa dedicata a Medici di Medicina Generale, Ginecologi e Ostetriche, organizzata dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’ASLBI e da AGITE (Associazione Ginecologi Territoriali) con il patrocinio di AOGOI (Associazione dei Ginecologi Italiani) e dell’Associazione Italiana Donne Medico, che si è conclusa martedì 27 giugno scorso. Responsabili Scientifici del ciclo di incontri sono stati Massimo Abbondanza, Referente Regionale di AGITE e Bianca Masturzo, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Biella.

Il percorso formativo, costituito da quattro incontri, che si sono svolti presso la sala convegni dell’ospedale di Biella, ha avuto l’obiettivo di creare una continuità tra il territorio e i servizi presenti in ospedale.

Ha così commentato Bianca Masturzo: “l’interazione tra le figure professionali ospedaliere e i professionisti presenti sul territorio è di fondamentale importanza per garantire alla paziente la soluzione corretta e per favorire l’individuazione di scelte di cura personalizzate e più efficaci. È quindi importante che tutte le parti coinvolte nella prevenzione e nella cura possano coordinarsi e agire in sintonia per trovare il percorso migliore per ogni paziente.”

L’importanza della collaborazione tra medici è stata sottolineata anche da Massimo Abbondanza: “Il ginecologo come cultore della donna non può prescindere dal rapporto con gli altri colleghi. L’obiettivo è quello di cercare di avere dei percorsi condivisi che vadano oltre le linee guida e che pongano al centro la paziente.”

Ciascun incontro hanno ha trattato un argomento specifico della salute femminile, fornendo aggiornamenti sui servizi di ginecologia ospedaliera e concludendosi con un momento di discussione interattiva tra docenti e discenti.

In particolare, la prima giornata ha riguardato due argomenti di competenza ostetrica: il microbioma e la nutraceutica nelle diverse fasi della vita della donna. Si è parlato inoltre di monitoraggio fetale.

L’argomento centrale della seconda giornata è stato la fertilità e il suo legame con i micronutrienti.

Nel terzo corso si è parlato di pelle e ormoni femminili ed è stato presentato l’ambulatorio di uriginecologia e i suoi servizi.

L’argomento centrale dell’ultima giornata è stato menopausa e aging con un particolare accenno all’isteroscopia, un servizio ambulatoriale che a Biella è diventato punto di riferimento dei centri in Piemonte che offrono questo servizio.