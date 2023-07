Termovalorizzatore: Legambiente, Movimento Valledora e Movimento Lento ribadiscono il loro "no" foto e video Mattia Baù per newsbiella.it

Ieri giovedì 29 giugno si è tornato a parlare di termovalorizzatore. A conclusione della seconda giornata di audizioni sulla versione 2022 del progetto di inceneritore a Cavaglià, Legambiente Biella e Ivrea, Movimento Valledora e Movimento Lento hanno convocato una conferenza stampa presso il salone dell’ARCI di Biella in Strada alla Fornace.

"E' un progetto che viene continuamente ripresentato, che secondo noi non ha senso, in particolare oggi che abbiamo Cammino di Orapa e via Francigena che stanno funzionando", dichiara Ettore Macchieraldo di Movimento Lento.

Il Sindaco di Alice Castello Luigi Bondonno puntualizza la posizione di tutti i comuni della Valledora e limitrofi: "Occorre precauzione, responsabilità e prospettiva, la nostra zona merita un futuro diverso".