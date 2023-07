Ener.bit: Serata informativa sulle CER a Strona. Il Sindaco Davide Cappio: "Noi siamo disposti a metterci in gioco", FOTO

Prosegue il tour di Ener.bit nei comuni del biellese per avvicinare la popolazione al concetto di Comunità Energetica e ai suoi potenziali vantaggi. A Strona, mercoledì 28 giugno, dopo la parte illustrativa a cura del Direttore Ener.bit, Alberto Prospero, e del Presidente, Paolo Maggia, sono seguite le interessanti domande del pubblico. Principalmente l'interesse dei cittadini verte sul risparmio in bolletta, visto gli aumenti degli ultimi periodi causati da più fattori, sull'eventuale impegno economico e sui tempi della fattibilità del progetto.

"La partecipazione alla Comunità Energetica è aperta e volontaria - precisa Paolo Maggia - il consumatore, necessario affinchè si stabilisca un giusto equilibrio tra produzione e consumo, non ha costi di entrata e può lasciare il progetto quando vuole. L'obiettivo principale è quello di produrre benefici economici, ambientali e sociali per i membri della Comunita Energetica"

"Tra non molto saranno pronti i progetti di fattibilità dei comuni che hanno dato adesione in attesa che il Governo firmi i decreti e che partano ufficialmente le CER - prosegue Maggia - si avranno così dei dati verosimili su cui poter fare riflessioni più approfondite. Queste serate sono informative e servono a sviscerare aspetti che potrebbero apparire complicati, ma spetta a noi poi, nel momento in cui si partirà ufficialmente, fare consulenza e gestire la parte complicata per fare in modo che i produttori e i consumatori abbiano un costante professionale appoggio e godano dei benefici che arriveranno dalla CER".