Chiorino/Virano: "La nostra Regione perde un grande uomo di intelligenza e concretezza"

La scomparsa di Mario Virano rappresenta una grande perdita per tutti noi e la nostra Regione. Manager stimato e uomo di grande intelligenza a lui va la nostra riconoscenza profonda per aver contribuito a concretizzare la costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione con particolare attenzione alla qualità e l'innovazione tecnologica. Lo ricordiamo con affetto per la sua grandissima capacità di dialogo in periodi molto difficili della nostra storia recente e per i suoi meriti umani e professionali".

Lo ha dichiarato l'assessore al lavoro e alla formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino.