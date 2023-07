Biella: stretta sull'utilizzo degli animali negli spettacoli e bottiglietta alla mano per le deiezioni liquide

“Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con l’uomo”. Così si apre il nuovo regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali in città approvato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale. Il lungo e appassionato lavoro portato a termine dall’assessore per la Tutela degli animali Gigliola Topazzo, sulle tracce dell’assessore Gabriella Bessone, che aveva avviato l’iter, ha portato a buon fine uno dei punti inseriti nel programma dell’Amministrazione, regolando e innovando in maniera attenta e precisa molti aspetti delicati e inserendo importanti paletti a tutela degli animali.

Così, in particolare, l’art. 17 che riguarda l’utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti, dispone che “è fatto divieto su tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche, che selvatiche, ad eccezione dei soggetti autorizzati a norma di legge e delle competenti autorità”. Inoltre “è fatto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell’Autorità scientifica CITES”. Sotto quest’ultimo profilo rientrano i circhi “ai quali però sarà consentito l’attendamento esclusivamente a quelli che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES – spiega l’assessore Gigliola Topazzo -. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il responsabile del complesso circense dovrà poi sottostare a numerose e ben precise regole, tra le quali vi sono l’invio all’Asl della dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall’Autorità Scientifica CITES; l’obbligo di fissare un appuntamento per il sopralluogo di un veterinario e ricevere il parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell’ASL”.

Importanti anche gli articoli da 18 a 20. Il primo concerne l’accesso alle strutture socio-sanitarie pubbliche di animali domestici in caso di pazienti ricoverati, il secondo detta le prescrizioni che gli animali e i loro conduttori devono seguire per ottenere l’accesso; mentre l’art. 20 riguarda la “Pet therapy” (terapia che prevede l'uso di animali da compagnia per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento). “Il nostro Comune infatti promuove programmi di preparazione per l’utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della Pet therapy – prosegue Topazzo -. Inoltre incoraggiamo il mantenimento del contatto, soprattutto da parte di anziani e bambini, con i propri animali da compagnia”.

L’articolo 29 pone l’obbligo di raccolta delle deiezioni solide e il lavaggio per quelle liquide. “Purtroppo ci sono ancora troppe persone che sono incuranti del decoro urbano – conclude l’assessore Topazzo -. Vivere in una città pulita è il desiderio e il diritto di ognuno di noi. Rimuovere le deiezioni canine dai marciapiedi e dal verde pubblico significa rispettare l’ambiente e la libertà del prossimo. In questo modo potremo sanzionare i trasgressori che non adempiranno queste semplici regole del vivere civile. Ritengo triste, infine, che alcune parti della minoranza non abbiamo votato a favore esclusivamente per osservazioni tecniche e secondarie che non incidevano sostanzialmente sul valore del Regolamento”.