Traffico a Chiavazza per i lavori al ponte della tangenziale, un lettore: "Serve Polizia Locale alle rotatorie"

Vorrei chiedere al Signor Sindaco Corradino che minimizza sui disagi del traffico di dare un contributo concreto per aiutarci..dato che ci spostiamo per lavoro e paghiamo le tasse...il contributo potrebbe essere quello di far presidiare le rotatorie di Chiavazza da qualche vigile almeno nelle ore critiche...Grazie.