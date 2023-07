Record di partecipanti a Gaglianico per la Camminata di San Pietro (foto di S. Zorio)

Record di partecipanti a Gaglianico per la Camminata di San Pietro. Ieri sera, 28 giugno, 120 sportivi si sono dati appuntamento in piazza della Repubblica per prendere parte alla camminata ludico motoria aperta a tutti da 4 chilometri.

Grande la soddisfazione degli organizzatori dell'AS Gaglianico 1974 che devolveranno il ricavato della manifestazione al Comitato di San Pietro per fini benefici dallo stesso perseguiti.