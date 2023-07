Pichetto: “Voto commissioni Camera su proposta regolamento Ue su imballaggi rafforza posizione governo italiano in sede Ue”

“Il voto delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera sulla proposta di regolamento Ue sugli imballaggi rafforza la posizione tenuta da principio dal governo italiano in sede Ue. La nostra contrarietà è di metodo e di merito: non funziona il veicolo legislativo del regolamento e soprattutto non si può mettere a rischio un sistema efficiente come quello italiano, che dovrebbe piuttosto essere preso ad esempio per vincere la sfida dell’economia circolare. A rischio c’è una filiera di innovatori che tiene insieme tutela dell’ambiente, occupazione e sviluppo. Il nostro obiettivo resta trovare un punto di equilibrio con l’Europa, su basi oggettive e non di contrarietà preconcetta”. Lo afferma il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.