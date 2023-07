Biella, 4 aree pic-nic al Gorgomoro

Quattro aree pic-nic al parco del Gorgomoro e 6 panchine a quello del Bellone.

Lo ha annunciato oggi, giovedì 30 giugno, in Consiglio Comunale a Biella, l'Assessore Gigliola Topazzo a fronte dell'interrogazione presentata dai gruppi di minoranza Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro, Biella al Centro.

“Questo è un progetto di collaborazione con i detenuti – dichiara l'Assessore – che realizzeranno le opere in quanto in carcere hanno un laboratorio di falegnameria. Inoltre sistemeremo il ponte pericoloso al Bellone e le staccionate al Gorgomoro”.

“Ci complimentiamo per questa collaborazione, – afferma Paolo Robazza di Lista Civica Biellese - a fronte delle altre mie interrogazioni e delle centinaia di segnalazioni su stampa, social ed uffici comunali circa la situazione di incuria ed insicurezza di questi due parchi”.

Paolo Robazza ha interrogato l'Assessore Topazzo anche sugli abeti morti allo stadio Lamarmora Pozzo, e sullo stato del cimitero urbano di Biella: “Quando saranno tagliati questi alberi che sono un pericolo per chi utilizza il parco dello stadio? Quanto al cimitero di Biella, tre settimane fa ho fotografato una situazione inaccettabile con erba alta 2 metri, lampioni da cambiare, bagni in condizioni pietose, ed ascensori che non funzionano”.

“Quanto agli abeti – risponde Topazzo – la settimana prossima ci sarà l'aggiudicazione delle potature di alberi pericolosi e siepi. Questi abeti saranno abbattuti nell'ambito del restyling dello stadio. Quanto agli 11 cimiteri cittadini, il taglio erba si è concluso oggi. Sto cercando di sistemare una situazione cimiteri che è allo sbando perchè manca un regolamento”.

Per l'Assessore Topazzo interrogazione anche dal Partito Democratico che, preso atto dell'inizio della manutenzione del verde, ha chiesto quali sono le linee guida che l'amministrazione ha dato alle aziende per la gestione dello stesso verde.

“La gestione del verde è partita – dice la Consigliera Dem Marta Bruschi – ma ci sono giunte ancora lamentele”. “Siamo riusciti a fare partire i lavori del verde per i quali abbiamo a disposizione circa 167 mila euro. - replica Topazzo – E, appena avremo a disposizione altre risorse, incaricheremo un agronomo di studiare la situazione di parchi, giardini, aiuole ed alberi pericolosi. Per quanto riguarda le linee guida occorre consultare i bandi”.

“Avremo preferito qualche dettaglio in più. – controreplica Bruschi – Faremo istanza di accesso agli atti agli uffici per consultare i bandi”.