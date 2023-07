Piscine naturali? Uno sconto speciale se la realizzi in autunno!

Le piscine naturali Biodesign - innovative, rapide da installare e a basso impatto ambientale, che si inseriscono nel contesto abitativo in modo molto armonico - realizzate da TMA Termoidraulica di Marcon Kristian, quest’anno potranno essere vostre con una promozione speciale dedicata alla realizzazione nei mesi autunnali: per tutti i contratti stipulati dal 22 giugno al 28 luglio, con un acconto del 30%, la piscina naturale verrà realizzata già nel mese di settembre.

Realizzare la piscina nei mesi autunnali permette di anticipare le opere di sistemazione del giardino, chiudere il cantiere prima dell’inverno, e di godere del nuovo ambiente fin dal primo caldo stagionale, evitando l’incognita del meteo generalmente incerto del periodo primaverile.

La piscina realizzata da TMA è dotata di altissime qualità di impermeabilizzazione e rivestimento brevettato che la rende resistente ai raggi UV, al ghiaccio ed ai prodotti chimici. Caratterizzata da una personalizzazione totale da parte del cliente, la piscina naturale Biodesign viene realizzata su misura secondo le diverse esigenze di spazio, vita quotidiana e comodità di ogni cliente.

Biodesign è l’unica piscina che puoi sfruttare tutto l’anno, non solo nel periodo estivo, ma anche durante le stagioni più fredde come laghetto ornamentale che impreziosisce il giardino ed aumenta il valore della tua casa. La piscina Biodesign è costruita con tecnologia ecocompatibile, garantendo inoltre l’uso efficiente delle risorse come acqua ed energia.

Per informazioni:

Termoidraulica Marcon Kristian

Via Fontanella, 30 13823 Strona (BI)

Tel. 333/3270898

tma.marconkristian@yahoo.com