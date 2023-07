Occhieppo Superiore, ecco l’incontro letterario “LOTTO Marzo il primo Luglio”

L’evento sui diritti delle donne, si propone di incentivare la sensibilizzazione della società grazie a iniziative volte all’uguaglianza, non solo giuridica, ma anche reale tra uomini e donne, che elimini ogni genere di differenza discriminante.

L’incontro, organizzato da Stefano Mantovani, in collaborazione con il dott. Sebastiano Spagnolello si terrà il 1° luglio, alle ore 15:00, presso Bacco, Tabacco, Venere in Via Martiri della Libertà, n° 27.

Donne tra poesie, canzoni e cultura, durante la giornata le letture a cura di Agata Sarcì e Cinzia Sartorello.