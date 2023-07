Villa Piazzo in Musica, nuovo appuntamento a Pettinengo

Cosa lega Chopin e Scarlatti? Nel secondo appuntamento con Villa Piazzo in Musica "Mondi Paralleli", domenica 2 luglio, alle 18, a Pettinengo, Massimo Giuseppe Bianchi proporrà al pubblico con itinerario musicale alla scoperta dei due compositori. Domenico Scarlatti (Napoli 1685- Madrid 1757) , stella del barocco internazionale, fu musicista di corte a Madrid e a Lisbona, è considerato un precursore dello stile classico e fu in vita un eminente clavicembalista della sua epoca.

Accanto ad una cospicua produzione di musica sacra e operistica, Domenico Scarlatti compose 555 sonate per clavicembalo che rappresentano la sua opera più importante, nella quale il compositore dimostra una strordinaria inventiva armonica ed un talento pioneristico nella tecnica degli strumenti a tastiera. Le sue Sonate per Pianoforte, pubblicate in modo non sistematico nel corso dei successivi due secoli e mezzo, gli valsero l'ammirazione di numerosi illustri colleghi come Bach, Handel, Clementi, Mozart, Beethoven, Liszt, e Chopin, La scuola pianistica russa contribuì fortemente alla loro diffusione. Grande ammiratore dell'opera di Scarlatti fu Frédéric Chopin , il quale amava a tale punto l'opera del compositore da affermare che avrebbe dovuto essere eseguita ogni giorno in concerto.

Ascoltando in comparazione il Notturno n°1 op.9 di Chopin e la Sonata di Scarlatti K.466 è evidente il ruolo di precursore che quest'ultimo ebbe per il compositore polacco. Mondi Paralleli: n°2 Il barocco di Scarlatti ed il romanticismo di Chopin protagonisti del secondo appuntamento con Villa Piazzo in Musica. A Massimo Giuseppe Bianchi spetterà il compito di raccontare questo straordinario mondo parallelo, attraverso l'esecuzione ed il commento di opere dei due autori.