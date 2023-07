Biella, l'Ottetto di Mendelssohn a Palazzo Gromo Losa

Le composizioni per quartetto d'archi, composto da 2 violini, una viola e un violoncello, sono state uno dei grandi sviluppi del genere musicale.

La forma del quartetto è stata paragonata in letteratura a quattro intellettuali che conversano. Immaginiamo dunque una conversazione che raddoppia in un ottetto d'archi e che con lei si raddoppino anche la potenza e l'effetto della performance.

Uno degli aspetti curiosi che accomunano la musica per ottetto d'archi è che molti compositori adottano questa forma all'inizio della loro carriera. L'Ottetto op. 20 di Mendelssohn, che verrà eseguito dall'Ottetto Perosi venerdì 30 giugno sulla Terrazza di Palazzo Gromo Losa alle ore 20.45, è stato scritto quando l'autore aveva solo 16 anni. Felix Mendelssohn lo scrisse nel 1825 come regalo di compleanno per il suo maestro Eduard Reitz, che nel 1826 fondò la Società Filarmonica di Berlino.

Il lavoro che ne seguì fu la sua ouverture del concerto "Sogno di una notte di mezza estate" che presenta molte affinità con il terzo movimento dell'ottetto. L'Ottetto per archi in mi bemolle maggiore op. 20, è uno dei vertici della produzione giovanile di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

L'Ottetto Perosi è composto da Samuele Cerrato, Vittorio Sebeglia, Martino Grosa, Michele Mauro (violini), Gabriele Totaro, Alessia Bertolami (viole), Ferdinando Vietti e Serena Costenaro (violoncelli).