Gozzano, grave incidente tra auto e moto

A Gozzano si è verificato un incidente in cui un'auto e una moto sono entrati in collisione per cause ancora da determinare.

Nel violento impatto, il motociclista, un uomo di 67 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente soccorso dal servizio di emergenza 118. Successivamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgomanero.

Oltre al personale medico, sono intervenute anche le forze dell'ordine, le quali si sono occupate dei necessari rilievi per determinare la dinamica dell'incidente.