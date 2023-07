Allarme incendio a Rassa, intervento dei Vigili del Fuoco

In data odierna, intorno alle ore 13:45, i Vigili del Fuoco di Varallo e di Alagna sono intervenuti nel comune di Rassa, località Alpe Campello, per un incendio alla canna di evacuazione dei fumi della cucina di un ristorante.

L’intervento tempestivo dei presenti ha permesso che l’incendio fosse estinto prima dell’arrivo delle squadre di soccorso, scongiurando fortunatamente danni peggiori , viste le difficoltà per raggiungere l’alpe dai mezzi. Dopo un controllo approfondito e aver messo in sicurezza i locali, le squadre di soccorso sono rientrate in sede.