Guardia di Finanza Biella, sequestrate discariche abusive e oltre 2.000 tonnellate di rifiuti speciali

Finanzieri del Comando Provinciale di Biella hanno sequestrato oltre 2.000 tonnellate di rifiuti speciali nelle province di Biella e Vercelli. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Biella unitamente al personale dell’Agenzia Regionale Piemonte per l’Ambiente hanno effettuato una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale, con particolare riferimento alle modalità di importazione, commercio e smaltimento dei pneumatici.

Nel corso delle ispezioni è stata sequestrata un'officina sprovvista delle necessarie autorizzazioni al montaggio dei pneumatici e sono state sequestrate due discariche abusive. La prima discarica abusiva è stata localizzata nel comune di Cossato ove, all’esterno di una officina non autorizzata, erano illecitamente accumulati oltre 600 pneumatici usati. Oltre all’officina non autorizzata all’esercizio di attività di montaggio/smontaggio pneumatici è stata sequestrata l’intera area destinata a discarica non autorizzata.

Il secondo intervento è stato effettuato nel comune di San Giacomo Vercellese ove è stata localizzata, all’interno di un capannone situato nella zona industriale, una discarica non autorizzata di oltre 250.000 pneumatici esausti, esposti alle intemperie, con le carcasse compromesse e con evidenti segni di usura e danneggiamento e pertanto qualificati come rifiuto. I responsabili delle aree sottoposte a sequestro sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Biella e di Vercelli per il reato di realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti non autorizzata.

Il servizio svolto dalle Fiamme Gialle biellesi testimonia il costante impegno profuso dal Corpo per prevenire ogni tipo di illecito economico-finanziario compresi quelli derivanti dalla violazione delle norme ambientali che compromettono l’habitat naturale.