Chiavazza piange la morte di Giorgio Motta

Lutto a Chiavazza per la morte di Giorgio Motta, mancato all'età di 70 anni. Chiavazzese doc, è nato e cresciuto nello storico rione di Biella, dove ha vissuto per quasi tutta la sua vita. Alpino, con un passato da meccanico, è stato per anni socio del Circolo Virtus, dove ha stretto importanti amicizie durate nel tempo.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui, sarà celebrato il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 9.30 di venerdì 30 giugno.