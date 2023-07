Cade nel greto del Gorgomoro, è allarme a Biella: ferito un uomo

Non sono note, al momento, le condizioni di salute dell'uomo caduto nel greto del Gorgomoro, a Biella.

A dare l'allarme, poco dopo le 18 di oggi, 29 giugno, un passante che ha notato il corpo riverso nello specchio d'acqua. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che, con l'ausilio delle corde, sono riusciti a recuperare il ferito.

Si tratta di cittadino di origini marocchine di circa 40 anni, residente in città. Lo stesso è stato poi assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.