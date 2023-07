Biella, è agli arresti domiciliari ma non è in casa: denunciato (foto di repertorio)

È agli arresti domiciliari, i Carabinieri si portano a casa sua per i controlli del caso ma non è presente. Alla fine, viene ritrovato per strada senza alcun giustificato motivo.

Protagonista un 32enne di origini marocchine, residente a Biella e già gravato da precedenti penali: una volta espletate le formalità di rito, è stato deferito per il reato di evasione.