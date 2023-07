Veglio, un successo la festa patronale 2023 FOTO

E’ stato davvero un successo la Festa della Birra - Festa di San Giovanni – 2023 che si è svolta da venerdi’ 23 a domenica 25 giugno scorsi. Al Polivalente Bernardo Seletto di Frazione Grupp a Veglio, si è mangiato, bevuto e ci si è divertiti con musica e balli per tutte e tre le serate, con tanta voglia di stare all’aria aperta e di gustare ottime pietanze cucinate dai volontari della Pro Loco.

L’allegria e la voglia di stare insieme, a far festa, a mangiare fuori casa ed ad ascoltare buona musica, l’hanno fatta da padroni e così la partecipazione di tanta gente alle tre serate è stata un’enorme gioia per tutti gli organizzatori, in primis per il giovane presidente Jacopo Mello Teggia che a caldo ha commentato così : “Quando mettiamo in piedi la Festa Patronale è sempre un grande punto interrogativo, ci sono infatti mille variabili che non sono da noi controllabili, dal meteo alle concomitanze di altre feste sia nella vicinanze che a Biella, i costi fissi sempre più alti e le chiusure strade per il Rally, che influiscono pertanto sul risultato finale e quindi fino all’ultima serata non si è mai sicuri di come andrà la festa, ma quest’anno, nonostante tutto, possiamo solo dire grazie a tutti quelli che ci sono venuti a trovare e che per tre sere hanno riempito tutti i tavoli disponibili per la cena facendo sì, unitamente ad un meteo favorevole per tutta la festa, che possiamo dire che siamo soddisfatti del risultato finale.

C’era tanta gente di Veglio ma anche dei paesi limitrofi, a conferma che alla Festa di San Giovanni di Veglio si mangia bene e per questo voglio ringraziare tutti i soci della Pro Loco ed in particolare le donne della cucina che hanno studiato i menù e preparato dei piatti squisiti, gli addetti alla griglia che hanno resistito alle alte temperature ed hanno sfornato ottime carni cotte sempre a puntino e tutti i giovani e giovanissimi che hanno effettuato il servizio ai tavoli in maniera impeccabile; ci sono stati fatti moltissimi complimenti dagli avventori, molti dei quali ritornati per più sere per poter provare le diverse proposte gastronomiche offerte.”

Particolarmente apprezzata la serata musicale del sabato con la novità per il biellese del “TAO LOVE BUS EXPERIENCE” che con il concerto all’interno del furgoncino T2 della Volkswagen ha saputo coinvolgere il pubblico per tutta la serata. Venerdì e domenica sono invece state allietate dal DJ Gianluca Lanza, ormai di casa a Veglio, che con professionalità e simpatia ha fatto ballare spaziando tra i vari gusti musicali dei presenti. Il prossimo appuntamento per la Pro Loco Veglio sarà quello legato alla classica “Cena della Bagna Cauda” in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono S.Dionisio a novembre, con la collaudata ed innovativa formula della cena ai tavoli nel salone comunale e dell’asporto per chi la vuole gustare a casa.