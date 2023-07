Rosazza, il grazie del Comune al Lions Club Valli Biellesi

“Un sentito ringraziamento al Lions Club Valli Biellesi che ha voluto essere al fianco del nostro Comune con un contributo per la realizzazione della palestra di roccia accessibile ai non vedenti”. A scriverlo il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro.

E aggiunge: “Il piccolo Comune è sempre alla ricerca di collaborazioni con i privati per raggiungere i propri obbiettivi ed i Lions non si tirano mai indietro quando è ora di mettersi al servizio del territorio, in linea con la loro carta dei valori come già fatto in occasione dell'alluvione con i buoni pasto per i meno abbienti. Siete un club che rende orgogliosi i biellesi e noi siamo orgogliosi di avervi quali partner del progetto”.