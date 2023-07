Museo delle migrazioni, anche la natura migra: l’Averla piccola

Gli allestimenti presenti nel Museo delle Migrazioni permettono al visitatore di rendersi conto che le migrazioni sono un elemento fondamentale della vita di numerosi esseri viventi. Emerge quindi che migrare è una necessità tanto umana quanto animale, e proprio gli uccelli, di cui vediamo qualche esemplare esposto presso la terza sala del museo, ci mostrano l’importanza di questa pratica.

Presso il museo un esempio sicuramente importante è quello dell’Averla piccola. Si tratta di un uccello di piccola taglia, appartenente alla famiglia dei Passeriformi, che raggiunge una lunghezza di circa 15 cm e un peso non superiore ai 30 grammi. L’Averla piccola è un uccello migratore a lungo raggio che tende a migrare anche per 4.000 o 5.000 chilometri all’andata e al ritorno. La si vede frequentare ambienti erbosi con cespugli, ad esempio pascoli con rose selvatiche o rovi, oppure la baraggia. L’Averla piccola è un uccello molto particolare, infatti non è solita emettere canti e vola tendenzialmente la notte. Questa specie tende a nidificare in arbusti spinosi: in questo modo infatti difende se stessa e i piccoli da eventuali predatori e può anche utilizzare le spine come “dispensa” per infilzarci le sue prende. Si tratta inoltre di un uccello in Direttiva “Habitat” in quanto a causa dell’agricoltura intensiva si stanno considerevolmente riducendo le sue zone di nidificazione; esiste però una soluzione per tutelarla, basterebbe infatti favorire lo sviluppo e il mantenimento dei filoni intorno ai campi che costituiscono un ecotono per lei e per le sue prede.

Gli esemplari esposti provengono dalle collezioni donate dal Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Biella e dalla Famiglia del dott. Giovanni Rovetti.

Il museo è visitabile tutte le domeniche dalle ore 15:00 alle ore 18:30 – Info e prenotazione: Idillio, 3343452685 – Ingresso libero e gratuito