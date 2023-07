Bi.lanciare: in 4 mesi 86 donne biellesi iscritte e 148 bambini e adolescenti coinvolti nel progetto

Bi.lanciare è il nuovo hub della conciliazione tra vita e lavoro, un progetto innovativo fortemente voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito della Call for Action Equilibri – Una sfida per le reti territoriali: lavoro delle donne e percorsi educativi di bambine e bambini, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione delle donne del territorio creando gli strumenti utili a trovare il difficile equilibrio tra casa, famiglia e lavoro.

Presentato a fine febbraio 2023 e partito a inizio marzo (leggi Bi.lanciare il nuovo hub biellese), i risultati dei primi quattro mesi di Bi.lanciare - 86 donne iscritte e 148 bambini e adolescenti coinvolti - sono molto incoraggianti e testimoniano l’interesse da parte delle cittadine e dei cittadini biellesi.

Il progetto triennale, con l’obiettivo di coinvolgere entro il 2025 almeno 300 donne biellesi e 300 tra bambini, bambine e adolescenti facendo sperimentare loro nuove formule di welfare territoriale, si trova quasi ad un terzo del proprio obiettivo a conclusione del suo primo quadrimestre.

Ne è entusiasta Sharon Costa, una delle beneficiarie che ha trovato un nuovo lavoro proprio grazie a Bi.lanciare, oltre ad aver usufruito di alcune attività educative per i propri bimbi: “Sono molto contenta di questa esperienza, perché affronta problematiche che accomunano tutte le donne. Sia la welfare manager che l’orientatore dei servizi al lavoro sono stati disponibilissimi e gentilissimi: mi hanno ascoltato e sostenuto anche dal punto di vista emotivo e morale, oltre ad aver dato consigli utili. Ho già suggerito ad altre persone nella mia stessa situazione di iscriversi al progetto per avere la possibilità di conoscere i propri diritti e scoprire i servizi sul territorio.”

Dichiara Michele Colombo, Presidente della Fondazione CR Biella: “La Fondazione con il progetto Bi.lanciare è al fianco delle donne e delle famiglie biellesi per offrire loro uno strumento innovativo capace di generare una maggiore qualità della vita e del lavoro. Ringraziamo tutti i partner che stanno lavorando sul campo per intercettare le possibili beneficiarie e le invitiamo a partecipare a questa importante iniziativa”.

“La promozione delle pari opportunità per tutti, in particolare per le donne e le giovani generazioni costituisce uno degli elementi centrali della nostra strategia: in linea anche con gli scenari previsti dall’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile, in particolare con l’Obiettivo 5, la nostra Fondazione intende contribuire a porre le condizioni per società più attente a raggiungere l’uguaglianza di genere e a promuovere l’empowerment delle donne. Questo obiettivo, con il progetto Bi.lanciare che sosteniamo insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito di Equilibri, può essere raggiunto attraverso l’accesso per le donne ad effettive opportunità di lavoro stabile e dignitoso e di promozione di adeguate opportunità educative di qualità per bambine e per bambini, oltre che di percorsi che garantiscano loro di essere al centro delle agende politiche dei nostri territori” afferma Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Siamo felici dei primi risultati di un progetto ambizioso, quale Bi.lanciare, un’opportunità per immaginare soluzioni innovative che vedono al centro le donne con le loro potenzialità e la volontà di realizzarsi come lavoratrici e madri. Un progetto in cui si tessono reti di vicinanza e prossimità per connettere le risorse volte ad armonizzare vita e lavoro nella logica del welfare territoriale.” aggiunge Federica Collinetti, Presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, a capo della rete.

Risultati che sono stati possibili grazie alle diverse azioni messe in campo, quali il supporto fornito ogni giorno dalle welfare manager del progetto alle donne iscritte, che hanno intrapreso un percorso cucito su misura in cui le proposte sono differenziate a seconda delle esigenze. C’è chi viene accompagnata grazie ai servizi al lavoro e l’orientamento nella valorizzazione di talenti e competenze, sostenuta nella ricerca di un nuovo posto di lavoro o nello sviluppo di carriera. O ancora sono in corso le attività educative per bambini e adolescenti, volte a offrire occasioni di apprendimento, socializzazione e conoscenza del territorio. Si sono realizzati due incontri tra mamme, momenti di dialogo e vicinanza in cui condividere fatiche e sogni per armonizzare vita privata e lavoro. In fase di avvio le prime sperimentazioni dei piani di conciliazione aziendale in rete con Mondoffice e la cooperativa sociale Orso Blu.

E proprio il 27 giugno è stata realizzata una sessione di lavoro che ha coinvolto in prima istanza 17 organizzazioni, dedicata alla creazione di un sistema biellese di politiche di conciliazione vita-lavoro che vede nell’ “Hub della conciliazione”, un’infrastruttura sociale in grado di facilitare il raccordo tra enti e attori territoriali, incoraggiare una visione comune nel campo della conciliazione, comprendere i bisogni locali e proporre nuove soluzioni o forme di integrazione tra le iniziative esistenti attraverso meccanismi di coprogettazione.

Tantissime iniziative a cui si aggiungeranno nuove attività in autunno, per ricevere ulteriori informazioni e iscriversi al progetto:

https://biellawelfare.it/bilanciare e i canali social Facebook e Instagram.