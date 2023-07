Biella, temporanea sospensione della circolazione per lavori urgenti alla rete fognaria

Per eseguire lavori urgenti relativi alla rete fognaria e idrica, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione temporanea della circolazione veicolare, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei suddetti lavori, nelle seguenti aree e periodi: via Torino, tratto tra via Asmara e la rotatoria con Piazza Adua, viale Macallè, viale Roma dalle ore 8,00 di lunedì 3 luglio, alle ore 18.00 di venerdì 7 luglio 2023.

Nel medesimo periodo sarà istituito il divieto di transito ai mezzi superiori ai 35q in via Torino, tratto tra via Addis Abeba e Piazza Adua, con deviazione in via Piave o in via Addis Abeba.