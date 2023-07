Il 5x1000 fantasma e la festa in cortile di Gattopoli

Riceviamo e pubblichiamo:

“In risposta a quanto pubblicato su un giornale locale, Gattopoli ritiene doveroso precisare che le donazioni effettuate dai nostri sostenitori tramite il 5x1000 nell’anno 2022 non sono ancora, ad oggi, state incassate. Addirittura l’associazione attende ancora i soldi del 2021. Questo ha creato una situazione di forte difficoltà a portare avanti il lavoro con i tanti gatti già presenti in struttura, dovendo coprire molte spese veterinarie oltre ai costi di mantenimento quotidiani. È anche importante specificare che i fondi spettanti alle associazioni beneficiarie tramite questo schema non sono considerati fondi pubblici, ma semplicemente una parte dell’imposta sul reddito dei contribuenti che decidono in autonomia a chi destinarla vista la loro importanza a livello sociale.

In questo periodo, nel pieno della stagione dei cuccioli e con le vacanze alle porte, c’è stata una forte riduzione nel numero delle adozioni e ci troviamo a non poter intervenire, una scelta dettata dall’assenza di spazio e fondi e non dalla mancanza di buon cuore. Al momento stiamo cercando di rimettere in sesto i nostri gattini malati e trovare loro (e le loro mamme) un’adozione consapevole. Nonostante la situazione difficile andiamo avanti e cerchiamo di fare di tutto per trovare i fondi necessari, perché le cure dei gatti non si possono non fare (e pagare).

Proprio per questo, domenica 2 luglio dalle 16 alle 19 ci sarà una festa in cortile nella sede di Gattopoli (Via Felice Piacenza 1, Biella - dietro a Palazzo Boglietti) con una gustosa merenda sinoira e le porte dell’associazione saranno aperte durante tutto l’evento per permettere ai partecipanti di fare due coccole ai mici ospitati. Per i più piccoli FreeBike Biella organizzerà un percorso bici, e gli adulti potranno godersi un dissetante aperitivo servito dai ragazzi del Vanilla Cafè e musica dal vivo. Si chiede una donazione di 12€ (bimbi gratis) ed è gradita la prenotazione (Zia Paola 328 85 87 460)”.