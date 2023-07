Degrado e incuria a Chiavazza, un lettore segnala FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno Direttore,

le scrivo per segnalare l’incuria in cui versa uno spazio verde a Chiavazza, in via Giuseppe Poma 23, realizzato da pochi anni e spesso dimenticato da chi si dovrebbe occupare della manutenzione e del taglio del verde delle aree pubbliche.

È da ottobre che nessuno passa a tagliare l’erba, con il risultato che non si distinguono nemmeno più le siepi di Pyracantha, inghiottite ormai da quelle che oggi sono diventate “erbacce” ed hanno raggiunto i 150 cm. di altezza”.