Mongrando, il saluto del Comune alla dipendente neo-pensionata: premio alla Valle Elvo

Lo scorso 26 giugno, nell’aula consigliare di Mongrando prima dell’inizio del Consiglio Comunale, il sindaco Antonio Filoni e tutta l’amministrazione hanno voluto salutare e ringraziare Enrica Sasso per il lavoro che, per più di quarant’anni, ha svolto con impegno e dedizione nel Comune augurando poi alla neo-pensionata una serena e meritata pensione.

Inoltre durante la stessa seduta è stata conferita una targa alla ASD Valle Elvo come riconoscimento per il successo ottenuto nella stagione 2022/23 del campionato di calcio dove ha visto salire la sua squadra in Prima Categoria.