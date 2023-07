Una foto - appello dei runner Biellesi: "Non possono chiuderci tutte le strade"

Nuovo allenamento collettivo questa sera mercoledì 28 per il gruppo runners biellesi: il ritrovo è alle 19.00 in Accademia dello sport per il riscaldamento fino alla Provincia. Oppure direttamente ore 19.15 Piazzale della Provincia.

Nell'occasione, sarà fatta una foto/cartolina per tenere vivo il fatto che le istituzioni: "Non possono chiudere tutte le strade".

"NON è assolutamente una PROTESTA - spiegano gli organizzatori - ma quello che è successo nei mesi scorsi sulla bretella della Lancia non può finire nel dimenticatoio. Le carenze a livello cittadino e territoriale di spazi dove CREARE MOVIMENTO in sicurezza sono un dato riscontrabile davanti agli occhi di tutti. Noi faremo una foto e un appello rivolto a chi ha deciso nella sua vita di mettersi a disposizione delle persone, e che scelgono di VIETARE (o far finta di non vedere), piuttosto che cercare di capire come ovviare e provare a COSTRUIRE. Correre è un privilegio... creare movimento è benessere.... Abbiamo l'opportunità di raccontare che a Biella e nel biellese siamo in tanti e tante realtà che crediamo fortemente nel valore dell'attività fisica. Non ci sono colori societari, non ci sono cariche istituzionali sportive e non in questo "momento" che andremo a fare, ma semplicemente degli appassionati...Rappresenteremo "solo" la PASSIONE verso quello che ci piace fare".