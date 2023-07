TeamVolley, Cimma lascia per motivi di studio

Alcune decisioni sono sofferte, ma necessarie. Non è stato semplice per Chiara CIMMA e il TeamVolley separarsi, soprattutto al termine di un lunghissimo percorso svolto insieme. La scelta è stata discussa e ponderata fino all’ultimo, ma alla fine il nostro libero – protagonista sia del titolo regionale di Serie C che della prima salvezza in B2 – ha svuotato il suo ideale armadietto al Palasport di Lessona.

La giovane giocatrice (classe 2001) ha salutato così il TeamVolley: «Per la prossima stagione ho deciso di prendermi un periodo di pausa, per via di alcuni impegni scolastici che dovrò affrontare. Ho una sfida non indifferente davanti a me, c’è la laurea da fare e per questo motivo ho scelto di fare uno “stop”. Per me si tratta solo di un “arrivederci”, non di un addio, anche perché gioco a pallavolo da quando ho sei anni, fa parte della mia vita e per me è difficile abbandonarla del tutto. Nonostante questo periodo di pausa, sono sicura che comunque un posto in palestra per me ci sarà sempre. Da quando ho iniziato a giocare, ho indossato sempre e solo la divisa del TeamVolley. Sono proprio cresciuta in questa grande famiglia. Proprio per questo motivo volevo ringraziare tutti, per i tanti anni che abbiamo passato insieme. Per me sono stati anni ricchi ed emozionanti, sono davvero contenta di aver fatto parte del gruppo che è stato promosso in Serie B ed è pure riuscito a salvarsi. Sono davvero contenta e voglio solo dire “grazie”. E anche…a presto!».

In bocca al lupo Chiara, noi ti aspettiamo!