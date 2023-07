Le gare podistiche della settimana nel Biellese: si corre a Casapinta, Occhieppo Superiore, Coggiola e Tavigliano

Fine settimana all'insegna delle corse e delle camminate nel Biellese. Ecco gli appuntamenti.

A Gaglianico questa sera, giovedì 28 giugno c'è l'8° edizione della Camminata di San Pietro, camminata ludico motoria aperta a tutti. Il percorso è di 4 km. Ritrovo ore 18.00 Presso Piazza della Repubblica PARTENZA ORE 19.45. Quote Iscrizione: = €. 5,00 CON PREMIO DI PARTECIPAZIONE. L’ AS Gaglianico 1974 ( che organizza l'evento) devolverà il ricavato della manifestazione al Comitato di San Pietro per fini benefici dallo stesso perseguiti.

A Casapinta venerdì 30 si corre per il campionato sezionale corsa su strada per Alpini e Aggregati in occasione della festa del 75° anniversario della fondazione del gruppo. Il ritrovo è presso la sede alle 18, la partenza alle 19 lungo un percorso di 6Km.

Il 1 Luglio a Occhieppo Superiore c'è il Trail del Cep ed Dzora di 9Km, e una camminata ludico motoria di 3,5km. Per il trail le iscrizioni sono dalle 17 e si parte alle 18. La partenza per la camminata è alle 18,15.

Il 2 Luglio a Tavigliano c'è 1^ TTT Tavian Turist Trophy Tavigliano, Km. 6,5, 5^ prova Campionati piemontesi Staffetta Assoluti/J/S35+ - CDS piemontese - 3a prova, Montagna organizzata da ASD Climb Runners. Ritrovo presso il Centro Polivalente Taviglianese in Via Italo Meliga 1 - Tavigliano. 9:00 Partenza categorie Femminili/Junior/SMC, 10:30 Partenza categorie SMA/SMB. Il percorso si sviluppa su sentieri e piste forestali.

Sempre il 2 luglio c'è la 15^ Coggiola/Moglietti - Km. 5,1, strada, Coggiola organizzata dal Gruppo sportivo Ermenegildo Zegna Valdilana -Trivero. Il ritrovo è alle 8,30, la partenza alle 9,45. Iscrizioni: Da effettuarsi direttamente dalla sezione dedicata nell'on-line della propria Società entro le 24.00 di giovedi 29/06/2023; Quota d'iscrizione € 7,00 a concorrente. E possibile anche iscriversi domenica 02/07/2023 al punto di ritrovo tra le 8.30 e le 9.00 con quota maggiorata a € 10,00. Responsabile organizzativo Bruno Cerutti 3351681961 brunocerutti@libero.it

Ancora il 2 luglio, a Graglia, c'è "camminando nei dintorni" di Graglia, - ritrovo in Piazza Crida a Graglia ore 9.30 (parcheggio gratuito - gazebo iscrizioni vicino al bar sport) - partenza camminata dalle ore 10.00 - a seguire ristoro finale presso la sede del Gruppo Spor vo (situata nel paese a 200 m dal parcheggio). E' indispensabile la prenotazione entro venerdì 30 giugno al cell. 3398640936 Fabrizio.