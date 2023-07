Esther Carolina Sales Neto superstar: tre volte sul tetto d’italia

Prosegue, presso i padiglioni della Fiera di Rimini, la Festa della Ginnastica FGI con la disputa delle finali nazionali di Ginnastica Ritmica e dell’assegnazione dei titoli italiani. Si susseguono in casa Rhythmic School, dopo la conquista delle prime cinque medaglie, altre grandi soddisfazioni e qualche dolore.

A dominare la scena, nelle giornate di domenica e lunedì, è stata Esther Carolina Sales Neto che è risultata la migliore sul novero di 181 atlete partecipanti nella sua categoria: ha infatti primeggiato nel concorso generale, conquistando la medaglia d’oro ed il titolo nazionale, disputando due ottime prove alla fune ed al cerchio; guadagnandosi la finale con il quarto punteggio alla fune ed il primo al cerchio. Nella finale si è ancora migliorata mettendo nuovamente tutte dietro e conquistando le due medaglie d’oro di specialità alla fune ed al cerchio.

Nella stessa categoria è stata eccellente anche la prova di Giulia Bocci che si è classificata dodicesima nel concorso generale ed ha conquistato un ottimo quinto posto al nastro e con qualche recriminazione il tredicesimo alla palla. Molto buone anche le prove di Iris Marchesi che sulle 128 atlete della sua categoria otteneva il sedicesimo posto nel concorso generale ed andava in finale con il primo punteggio al cerchio ed il quarto al nastro. Nella finale commetteva purtroppo alcune piccole imprecisioni, sanzionate dalla giuria, che le precludevano il podio, collocandola al settimo posto al nastro ed all’ottavo al cerchio.

Le ginnaste sono state seguite in gara dalla DT Tatiana Shpilevaya e dall’assistente Giada Mello Grand giustamente molto soddisfatte per gli ottimi risultati fin qui conseguiti dalle RSgirls, ma anche un po' critiche con l’organizzazione della grande kermesse in quanto non sempre all’altezza della situazione nel rispetto degli orari, mettendo in difficoltà, così facendo, le associazioni con parecchie ginnaste in gara, in special modo nel momento topico delle finali. Si sta giungendo a metà manifestazione, le atlete della Scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya già scese in pedana si sono collocate stabilmente, nelle varie categorie, ai vertici delle classifiche; nei prossimi giorni sarà il turno di Martina Brocchi, Alessia Botto Steglia, Giorgia Maria Bonifacio, ilaria Giabardo per poi concludere con Alice Cola, Ginevra Viana, Ginevra Segatto e Ginevra Lanza a loro il compito di ben comportarsi e di tenere alto il vessillo della Rhythmic School.