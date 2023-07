Calcio, ufficiale il nuovo allenatore del Vigliano

FC Vigliano ufficializza l'arrivo del tecnico Matteo Isabelli sulla panchina della prima squadra. Ex giocatore, in passato ha vestito le maglie di Chiavazzese, Biellese, Villaggio Lamarmora, Valmos, Vigliano, Mongrando, Verrone e tante altre realtà della provincia maturando esperienza in Seried D, Eccellenza, Promozione, Prima e in Seconda Categoria.

Una volta appese le scarpette al chiodo, è stato allenatore in seconda alla Chiavazzese, al Vigliano e alla Biellese. Ora, dopo aver conseguito il patentino Uefa D, la grande occasione: allenare una prima squadra. “C'è un po' di emozione ma non vedo l'ora di iniziare – commenta Isabelli – Perchè proprio Vigliano? Mi piacciono le sfide e qui ho trascorso molto tempo come giocatore. È una realtà che conosco e so che merita il meglio. Ringrazio la società per l'opportunità”.

L'obiettivo è duplice: puntare sui giovani valorizzandoli e riportare fiducia all'ambiente dopo la passata stagione. “Lavoro e sacrificio: non conosco altra via per risalire la china. Coi giocatori che mi procurerà la società troveremo assieme il miglior sistema di gioco. Nessun proclama, sarà il campo a parlare”.