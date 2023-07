Biella 4 Racing, un Lana Storico ad alterne fortune, FOTO

È stato un Rally Lana Storico dalle alterne fortune quello che ha visto protagonisti gli equipaggi Biella 4 Racing in gara lo scorso fine settimana, con Bidese-Longo giunti al traguardo, mentre Barbera-Barbera sono stati costretti allo stop prematuro. Gran divertimento invece per Ozino-Tosi.

“Poteva andare meglio, ma guardiamo il lato positivo”, commentano i rappresentanti B4R, “con una gara caratterizzata dalla durezza del percorso e dal gran caldo, che ha causato molti ritiri, anche illustri. Delle nostre due vetture al via, solo l’equipaggio formato da Leandro e Giulia è riuscito a giungere al traguardo, impostando la loro condotta di gara su di un passo regolare, senza forzature, ma anche con qualche preoccupazione derivante da una vettura nuova ai suoi primi chilometri. Purtroppo, invece, la Barbera Family si è dovuta fermare per guasto meccanico proprio sulla prima prova del secondo giro, quando prese le dovute misure, potevano aumentare il proprio ritmo di gara, un vero peccato. I nostri apripista di lusso, Max e Roberto, si sono invece divertiti come matti, unendo a questo professionalità e dedizione al ruolo assegnatoli. Una dovuta menzione alle ragazze e ai ragazzi di Scuderia che si sono prodigati sotto il sole cocente per la messa in campo di Hospitality, punti acqua, e supporto assistenze, mostrando come sempre un gran spirito di gruppo e voglia di fare, sotto questo aspetto non siamo di certo secondi a nessuno”.

Sono dunque Leandro Bidese e Giulia Longo a giungere sulla pedana finale del Centro Commerciale Gli Orsi con la loro Volkswagen Golf gruppo A/J2, terminando in cinquantanovesima posizione assoluta. “Siamo soddisfatti del risultato, anche se la vettura ha avuto problemi di cambio e di freni, dovuti alla sua giovinezza, essendo stata messa in moto una settimana prima della gara”, esordisce Leandro Bidese, “Giulia è stata brava, poche incertezze, con decisioni comuni per non esporci a danni, dopo qualche brivido come un terrapieno al traliccio, col senno di poi forse si poteva rischiare qualcosa in più. Ringrazio in primis la mia famiglia, mia moglie Enza, i figli Alessandra e Luca (più agitato di me in gara), che mi hanno seguito lungo tutta la manifestazione, la Scuderia B4R, il Team Binati, gli sponsor che ci hanno supportato, e tutti gli amici sul percorso, con il cartellone Vai Leo a Pettinengo”.

Fermi per guasto meccanico e poche centinaia di metri dalla fine del secondo passaggio sulla prova di Campore, Roberto e Francesca Barbera, al via su Fiat Uno ex-trofeo gruppo A/J2. “Il Lana è sempre il Lana, una bellissima gara”, commenta Roberto Barbera, “con delle PS impegnative ma bellissime e con un pubblico numerosissimo. Siamo partiti cauti, specialmente io, non conoscendo la macchina ed essendo la mia prima esperienza alla guida. Molto più decisa e convinta mia figlia Francesca, anche se per lei era la prima volta con un quaderno in mano in gara, con note sempre ben dettate e scandite. Purtroppo sulla PS5 in un rettilineo un semiasse ci ha tradito. Eravamo molto giù di morale, ma tutto il gruppo della Scuderia ci ha sostenuto e rinvigorito, oltre ad averci accompagnato per tutta la gara, un ringraziamento per tutta la loro assistenza durante la giornata. Chissà che un giorno ci riproveremo”.

Raggianti all’arrivo per il tanto divertimento, gli apripista della Regolarità a Media, Max Ozino e Roberto Tosi a bordo della loro Autobianchi A112 Abarth. “Ci siamo proprio divertiti”, dichiarano in coro Max e Roberto, “per noi è un sogno che si realizza quello di aver potuto percorrere un Lana Storico, seppur in una veste insolita ai più, ma che noi abbiamo cercato di ricoprire al meglio delle nostre capacità. Sicuramente resterà un weekend indimenticabile. Un grazie alla nostra Scuderia per il supporto, organizzazione perfetta”.

“Un’ultima dovuta citazione a Roberto Rossetta e Stefano Delucchi”, riportano gli esponenti Biella 4 Racing, “in gara sulla loro Lancia Fulvia Coupé, che in Regolarità Sport hanno ottenuto una brillante seconda posizione assoluta, vincendo il loro Raggruppamento, il 4°. Per caso ci siamo conosciuti in assistenza, ed abbiamo condiviso con loro la giornata, una giornata che li ha portati a cogliere un bel risultato. Da parte nostra un plauso ed i complimenti per quanto ottenuto, è stato un piacere aver potuto dare un piccolo contributo”.