Servizio di lavaggio e noleggio abiti da lavoro: le proposte di TL Divisione Tessile

TL Divisione Tessile è il punto di riferimento per le aziende che devono gestire abiti da lavoro e DPI destinati ai loro dipendenti. Eroga servizi di lavaggio e noleggio dell’abbigliamento da lavoro per svariati settori industriali, garantendo un servizio personalizzato con elevati standard di qualità.

Vale la pena, dunque, esplorare i servizi di TL Divisione Tessile, elencando le peculiarità che li caratterizzano e i vantaggi che li contraddistinguono.

Come lavare e mantenere gli indumenti da lavoro

Prima di approfondire i servizi di TL Divisione Tessile è bene fare il punto sulla corretta manutenzione degli “indumenti da lavoro”: Per molte aziende manifatturiere, in particolar modo quelle che forniscono abiti certificati come dispositivi di protezione individuale (DPI), il mantenimento di questi abiti da lavoro non è un optional ma un obbligo. E’ la legge a sancire nel Decreto legislativo 81/2008 (estensione 626) - Articolo 77, comma 4, lettera A che "Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante." Questo regime di prevenzione e protezione nelle aziende, dove il rischio di infortunio è elevato, garantisce una maggiore sicurezza per i dipendenti e diminuisce in maniera significativa il rischio di infortuni sul lavoro.

In secondo luogo, la gestione di tali indumenti da lavoro non è idoneo se lasciata ai dipendenti stessi. Per poter garantire il buon mantenimento degli abiti certificati come DPI devono essere sottoposti a trattamenti specifici. Molte aziende compiono esattamente questo errore: affidano gli indumenti tecnici a lavanderie locali non specializzate o addirittura alla gestione casalinga, correndo il rischio di danneggiare gli abiti DPI e quindi renderli non conformi al loro utilizzo. L’utilizzo di abiti DPI che hanno perso le loro caratteristiche di protezione può portare a gravi conseguenze: sia in termini di sicurezza per gli operatori ma anche dal punto di vista legale per la società stessa. Dunque, è necessario rivolgersi ad aziende professionali specializzate nella gestione degli indumenti da lavoro.

Il servizio di lavaggio industriale di TL Divisione Tessile

Approfondiamo ora i servizi di TL Divisione Tessile, partendo da quello principale: il lavaggio industriale.

Stiamo parlando di un lavaggio certificato e appositamente studiato che rispetta la specificità di ciascun capo e assicura un trattamento in grado di eliminare lo sporco accumulato sul tessuto e allo stesso tempo lo mantiene a lungo e in buono stato. D’altronde, TL Divisione Tessile ha a disposizione macchinari di ultima generazione.

● Lavatrici super-centrifuganti ad alta velocità . Per fornire un lavaggio industriale più efficiente, diminuendo i costi delle lavorazioni, così da rimanere competitivi sul mercato.

● Lavatrici per il processo di lavaggio a secco . Per rimuovere anche le macchie più ostinate, come olii e grassi, senza dover alzare la temperatura nei processi del lavaggio industriale e in tal modo evitare che il tessuto degli abiti da lavoro venga danneggiato.

● Essiccatori ecologici a camera chiusa . Per garantire una qualità conforme nell’ asciugatura dei capi e per mantenere i tessuti più morbidi; in modo da migliorare il comfort degli operatori che li indossano.

Il servizio di lavaggio industriale è corredato da un sistema di tracciamento e monitoraggio automatizzato: mediante l’applicazione di un apposito microchip con tecnologia a radio frequenza (RFID) su ogni singolo capo in grado di monitorare i loro movimenti. I clienti, infatti, possono accedere a un portale web dedicato, grazie al quale possono verificare lo stato della lavorazione, con informazioni in tempo reale sui capi affidati a TL Divisione Tessile.

Il servizio di noleggio di TL Divisione Tessile

Infine menzioniamo il servizio di noleggio, che si rivela altrettanto utile e in grado di fornire vantaggi interessanti alle imprese: Utilizzando il servizio di noleggio degli abiti da lavoro non ci sono grossi investimenti nel breve periodo, rendendo i costi certi e diluiti nel tempo. Inoltre il noleggio degli abiti da lavoro riduce gli ingombri nella gestione del magazzino, nello stoccaggio e la consegna dell'abbigliamento; dato che è la lavanderia industriale a mantenere questo onere.