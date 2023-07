Hobbisti, musica dal vivo e artisti nelle vie dalle 19 alle 24. Esibizioni di danza, sfilate di moda, spettacoli e street food. Questo e molto altro è in programma a Cossato, in occasione della Notte Bianca, prevista per sabato 1° luglio per le strade del centro cittadino. Un evento proposto dal Distretto Unico del Commercio di Cossato con il patrocinio dell’amministrazione comunale.