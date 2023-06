Dialoghi con la modernità, Massimo Polidoro in dialogo con Daniele Scaglione

Lunedì 3 luglio 2023 alle ore 18.00 il ciclo "Dialoghi con la modernità 2023" ospita Massimo Polidoro per la presentazione suo ultimo libro La scienza dell’incredibile. Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. L’autore sarà in dialogo con Daniele Scaglione.

Dopo i temi economici affrontati durante gli incontri con gli economisti Emanuele Felice e Mario Deaglio e quelli geo politici con Mara Morini, il quarto appuntamento è dedicato alla scienza. In un’epoca in cui è quanto mai necessario diffidare di false convinzioni e falsi miti, i Dialoghi con la modernità intendono sottolineare l’importanza della cultura scientifica e della fiducia nella scienza e nei suoi risultati.

La presentazione del libro sarà infatti occasione per capire quali siano i meccanismi del cervello umano che portano a sostenere le idee più insolite o talvolta assurde, quale sia l'influenza della tecnologia nella loro diffusione, ma anche le radici biologiche e psicologiche che alimentano la necessità di credere, per giungere quindi ad acquisire familiarità con gli strumenti dell’indagine scientifica e valutare l’attendibilità e la veridicità delle credenze.

L'appuntamento è per lunedì 3 luglio alle 18.00 presso il Salone della Camera del Lavoro di Biella. L’incontro sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook CGIL Camera del Lavoro di Biella. I "Dialoghi con la modernità 2023" riprenderanno in autunno.