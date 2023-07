L’Associazione Clean Planet vi invita a partecipare al Clean Up, di domenica 2 luglio, per contribuire alla salvaguardia della ricchezza della nostra terra.

La raccolta dei rifiuti inizierà alle ore 10:00, in Via per Castelletto Cervo 319, a Cossato e si ricorda l’utilizzo di guanti da giardino e scarpe comode.

Per info: 340.081.725.2 - Giulia.