A Candelo “Incontri e conversazioni con autori biellesi”

Nell'ambito del Progetto “incontri e conversazioni con autori biellesi”, sabato 1 luglio, alle 17 alla Biblioteca Civica di Candelo, lo scrittore Rodolfo Boccalatte presenta il romanzo "La lucciola sotto il bicchiere" .

La lucciola sotto il bicchiere è, come dice il sottotitolo, un “percorso in dodici stanze”, visitando le quali il lettore si introduce in una sorta di mostra ideale: la vita di un giovane uomo dall’infanzia fino all’affacciarsi dell’età adulta. Il genere è dunque quello di un romanzo di formazione.

Ambientato negli anni sessanta-ottanta, il romanzo si può dire che prende solo spunto dalle vicende del protagonista per presentarci delle continue sfide. In realtà siamo noi ad essere invitati a ripercorrere la nostra infanzia, le nostre prime amicizie, i nostri primi amori.

Rodolfo Boccalatte è nato a Roma il 2 agosto 1956. È laureato in filosofia. Di professione ha fatto l’insegnante (ora in pensione). Dipinge, scrive. Ha esposto in diverse mostre, collettive e personali. Ha pubblicato il romanzo Il vessillo dei re, nel 1997 (Eventi e Progetti editore), il romanzo La fanciulla e lo stregone, nel 2005 (Ennepilibri), la raccolta di racconti Il cerchio infinito nel 2012 formato elettronico (Marna), nel 2013 cartaceo (Lineadaria), L’isola della memoria, opera di poesia (poemetto) pubblicata con Terre Sommerse nel 2015 e il romanzo La lucciola sotto il bicchiere nel 2023 (Giovane Holden editore). La sua attività pittorica è passata attraverso differenti fasi, suggestionate dall’influsso delle avanguardie storiche. La matrice fondamentale è però quella vitalistico-espressionista.

La Biblioteca Civica Livio Pozzo si trova presso la Sala degli Affreschi-Centro Culturale Le Rosminiane, di via Matteotti 48 (parcheggio via Cerventi).

Per informazioni: Rodolfo Boccalatte (3664506348 ; 015571955; rodolfoboccalatte@gmail.com ); Biblioteca Civica (0152535146); Ufficio Cultura Comune di Candelo (0152534118)