Nella tarda mattinata, precisamente in via Gambaro, una donna di 75 anni e suo nipote di 6 anni sono stati colpiti da un'automobile, le cui cause devono ancora essere accertate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, i quali hanno trasportato la donna e il bambino in ospedale con codice giallo. Secondo le prime informazioni, sia la donna che il bambino non hanno riportato ferite gravi.