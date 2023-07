Terribile incendio al Gardenville di Biella, le immagini impressionanti di lettori e social FOTO e VIDEO

Amaro risveglio per il Biellese. Intorno alle 7.30 di oggi, 28 giugno, un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all'interno del Gardenville di Biella.

In men che non si dica, tantissimi utenti hanno postato sui social ciò che stava accadendo immortalando, in tempo reale, con i propri smartphone, i vari momenti del rogo in un forte crescendo di timore e forte preoccupazione.

In tanti, hanno anche notato e segnalato l'alta colonna di fumo a diversi chilometri di di distanza, soprattutto dai paesi della cintura di Biella.