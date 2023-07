Incendio Gardenville, Moscarola tuona contro i leoni da tastiera: “Tutti si diano una regolata”

“Credo che i social stiano diventando sempre più una spazzatura…. Anzi, mi correggo sono certi signori che scrivono che sono spazzatura! Ho letto commenti vergognosi che mettono in dubbio la preparazione e la professionalità dei nostri Vigili del Fuoco o delle nostre forze dell’ordine! Ho letto commenti ignobili sulla proprietà dell’immobile danneggiato e non sono mancate le solite critiche alle amministrazioni comunali…. Forse è meglio davvero che tutti si diano una regolata perché stiamo andando a finire in un tunnel pericoloso". Lo scrive il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola sui propri canali social.

E aggiunge: "Mia personale profonda gratitudine ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine che subito si sono attivati per cercare di porre rimedio ad una situazione molto pericolosa. Come amministrazione comunale ho assicurato pieno supporto al fine di azzerare i tempi della burocrazia per venire incontro celermente alla ricostruzione. Per i leoni da tastiera che dire….. forse meglio nulla!”