Incendio al Gardenville, Maggia: "Non fate attività all'aria aperta nelle vicinanze"

La situazione al momento al Gardenville sembra essere sotto controllo (leggi Domato l'incendio), ma il sindaco di Gaglianico, al confine con Biella dove si trova la struttura, lancia comunque un appello: "Seguendo le indicazioni di Arpa con i quali ci siamo confrontati non saranno presi provvedimenti particolari - spiega Paolo Maggia - in quanto il vento non soffia verso di noi ma verso Nord, verso Biella. Per quanto ci riguarda monitoreremo la situazione, ma invito comunque le persone al buon senso, a evitare quindi attività all'aria aperta nelle vicinanze della struttura che è andata a fuoco e magari a tenere anche le finestre chiuse, almeno per qualche ora".