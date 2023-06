Incendio Gardenville, le immagini dall'alto sono impressionanti FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 16.20

Proseguono le operazioni di smassamento per meglio bonificare l'intera area del Gardenville, colpita stamattina da un violento incendio. Al momento, sono impegnati 9 mezzi provenienti da Biella, Cossato, Novara, Vercelli, Asti e Torino. Sparito il fumo, cominciano a vedersi chiaramente i danni provocati dal rogo.

Aggiornamento ore 15

Si continua a operare nell'area del Gardenville di Biella, dopo il violento incendio che ha devastato l'intera struttura. Come si vede dalle foto dell'interno, i danni sono davvero ingenti.

Intanto, poco fa, i titolari dell'azienda hanno condiviso questo post sui propri canali social: “Questa mattina il nostro centro di Biella è stato colpito da un incendio devastante che ha praticamente raso al suolo la struttura. Vogliamo rassicurare tutti/e che all’interno della struttura vi erano soltanto 2 persone, non essendo ancora in orario di apertura al pubblico. Stanno bene e sono riusciti a mettersi in salvo e chiamare i soccorsi. Con profondo dispiacere abbiamo letto i commenti apparsi sotto i titoli delle nostre testate locali. In un momento così tragico per noi, i nostri dipendenti, i nostri clienti, ci siamo ritrovati smarriti e ancora più abbattuti. Per tutti quelli che si sono preoccupati dei nostri animali in esposizione (e dei quali abbiamo le autorizzazioni necessari per venderli!), vi informiamo che, grazie all’aiuto dei colleghi di Zoomark, stiamo cercando di fare il possibile per portarli fuori in salvo. Ci dispiace constatare quanta cattiveria regna sovrana sui social e forse anche a questo non eravamo pronti. Spero possiate capire la situazione e moderare davvero i toni. Ci siamo svegliati con la consapevolezza di dover ripartire da zero, noi come famiglia e i nostri dipendenti con le loro. Ringraziamo tutte le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che da molte ore stanno svolgendo il loro lavoro per portare la situazione alla normalità. Vi aggiorneremo prima possibile”.

Aggiornamento ore 14

Arrivano aggiornamenti importanti da Arpa Piemonte. I tecnici si sono recati sul posto alle 8.50 allertati dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco e hanno effettuato misurazioni con strumentazione portatile presso due punti: “Uno nelle vicinanze dell'ospedale e l’altro nella zona del centro commerciale che ospitava il vivaio, con valori non preoccupanti – si legge nella nota - È stato anche effettuato un prelievo con un canister, il cui contenuto verrà successivamente analizzato in laboratorio; essendo bruciato materiale plastico, sono in corso misurazioni in continuo con Echo-Hi-Vol per la ricerca di diossine e PCB. I tecnici Arpa resteranno sul posto fino al primo pomeriggio per completare le misurazioni di diossine e pcb. L'incendio non è stato ancora completamente domato infatti i Vigili del Fuoco stanno spegnendo le aree residue interne dell'incendio”.

Aggiornamento ore 11.20

“I danni sono elevatissimi e le conseguenze sull'attività pesanti”. A parlare, poco fa, Fabrizio Maniscalco, vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Biella che, ai microfoni di Newsbiella.it, ha fatto il punto della situazione, a seguito del vasto incendio che ha colpito il Gardenville. “Ora, è sotto controllo ma il rogo ha colpito l'intera struttura – spiega - È stato intenso”.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. “C'erano persone all'interno ma si sono subito portate in salvo – sottolinea – Non ci sono infortunati”.

Aggiornamento ore 10.20

È andato distrutto il Gardenville di Biella. L'incendio di vaste proporzioni non avrebbe lasciato scampo ad alcuni animali e piante esposte all'interno.

Sul posto il vicesindaco Giacomo Moscarola che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha fatto il punto della situazione: “Purtroppo non è ancora nota la causa dell’evento. Vorrei ringraziare i Vigili del Fuoco che si sono impegnati fin da subito e sono accorsi dalle 6:30 di questa mattina. Grazie ai Carabinieri, alla Polizia Locale per aver presidiato l’area e agevolato la viabilità”.

E aggiunge: “Questa è un’importante realtà e occorre preservarla. Si farà in modo che i tempi della burocrazia vengano azzerati per permettere di recuperare subito ciò che è andato perso”. Di seguito la videointervista completa.

Aggiornamento ore 9.20

Da pochi minuti, sono state domate le fiamme che hanno investito il Gardenville di Biella. Sono in corso, ora, le operazioni di bonifica e smassamento a cura dei Vigili del Fuoco. Colpita anche l'area dove erano presenti animali di vario tipo.

Il traffico è rallentato sulla Trossi, a causa del fumo spinto dal vento. Si raccomanda la massima cautela alla guida.

Aggiornamento ore 8.30



Le squadre stanno operando alacremente per avere la meglio sull'incendio scoppiato al Gardenville di Biella; inoltre, come da testimonianze raccolte sul posto, si stanno registrando continui scoppi all'interno della struttura, ormai avvolta dalle fiamme.

Sul posto, oltre ai mezzi e autobotti dei Vigili del Fuoco, anche Carabinieri, personale della Questura, agenti di Polizia Locale di Biella e Gaglianico, tecnici preposti, sanitari del 118 e il vicesindaco Giacomo Moscarola. Presenti anche gli addetti dell'Arpa e il Nucleo Investigativo Antincendi. Chiuse al traffico le strade laterali che portano all'edificio.

Aggiornamento delle 8.00:

Pare che le fiamme abbiano aggredito anche l'intera struttura, al momento non si sa se gli animali siano stati tratti in salvo o se sono rimasti vittime del rogo.

7.27:

Una enorme colonna di fumo si alza da un magazzino del Gardenville sulla Trossi a Biella. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Biella, Cossato,Vercelli, Ivrea e Romagnano Sesia stanno tentando di limitare l'incendio affinché non si propaghi all'intero negozio.

Seguiranno aggiornamenti.